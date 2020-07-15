Пензенские депутаты одобрили стимулирующие выплаты соцработникам

Внеочередную сессию пензенского областного парламента созвали по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. В связи с необходимостью оперативного внесения изменений в региональное законодательство по выплате стимулирующих доплат социальным работникам, которые в период пандемии выполняли свои служебные обязанности, несмотря на угрозу здоровью.

За особые условия труда и дополнительную нагрузку работники организаций социального обслуживания Пензенского региона получат дополнительные выплаты. В числе тех, кто с 15 апреля посещал зараженных коронавирусом и контактировавших с ними людей, нуждающихся в помощи - 706 специалистов.

«Потребуется 17 миллионов 271 тысяча рублей. Данные средства предоставляются из федерального бюджета. Прошу поддержать указанный законопроект», - сказала исполняющая обязанности министра труда, социальной защиты и демографии области Елена Егорова.

«Социальные работники сегодня ведут колоссальную работу, на них возложена огромная нагрузка, ответственность и риск, поэтому соцвыплаты, которые поддержаны губернатором, необходимы», - отметил председатель регионального ЗакСобрания Валерий Лидин.

Рассчитывать на надбавки может средний и младший медперсонал, технические службы и сами соцработники. Депутаты одобрили законопроект, а губернатор отметил, что сейчас важно вовремя довести финансовые средства до этой категории граждан. Так же, как это было с выплатами врачам, работающим с инфицированными коронавирусом.

«Пензенский регион - в составе пяти областей федерации, к которым не было претензий по выплатам работникам здравоохранения. Мы сделали это быстро. Выплатили вовремя и к нам не было претензий от президента, правительства, Минздрава», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Обсудили на внеочередной сессии и старт летней оздоровительной кампании. Всеми подготовительными вопросами займутся муниципалитеты. По мнению парламентариев, это позволит сократить время всех процедур. Теперь главное - получить разрешение Роспотребнадзора.

«Количество заболевших коронавирусной инфекцией стабилизировалось, находится в среднем на уровне 40 случаев в сутки. Это дает нам основание обратиться в Роспотребнадзор, чтобы ликвидировать третий этап повышенной готовности», - сказал губернатор.

Уже решено, что в августе в загородных лагерях будет организовано две смены по 14 дней. Таким образом, отдохнуть и оздоровиться там смогут более 12 тысяч школьников. А вот навещать их родителям будет запрещено - на такую меру пошли, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, сообщает телеканал «Экспресс».