Пензенец лишился денег из-за невнимательности

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Очень быстро на его телефон стали приходить сообщения из магазинов о списании денег. В одну из таких торговых точек и отправился потерпевший.
«Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, был установлен подозреваемый – ранее судимый житель Пензы 1976 года рождения. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Где дал признательные показания», - сообщила дознаватель УМВД России по Пензе Светлана Ильина.
Злоумышленник пояснил, что, найдя портмоне, сразу решил не возвращать его хозяину, а воспользоваться его содержимым для личных нужд. Он успел потратить более 6000 рублей. Деньги ушли на табачные изделия и алкоголь, который он употребил вместе с приятелем на берегу Суры. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до трех лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».