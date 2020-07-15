Пензенец лишился денег из-за невнимательности

Для одного из жителей Пензы визит в поликлинику обернулся финансовыми потерями. Мужчина обронил портмоне, в котором находились документы и банковская карта.

Очень быстро на его телефон стали приходить сообщения из магазинов о списании денег. В одну из таких торговых точек и отправился потерпевший.

«Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, был установлен подозреваемый – ранее судимый житель Пензы 1976 года рождения. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Где дал признательные показания», - сообщила дознаватель УМВД России по Пензе Светлана Ильина.

Злоумышленник пояснил, что, найдя портмоне, сразу решил не возвращать его хозяину, а воспользоваться его содержимым для личных нужд. Он успел потратить более 6000 рублей. Деньги ушли на табачные изделия и алкоголь, который он употребил вместе с приятелем на берегу Суры. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до трех лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».