Пензячкам сообщили об изменении номера регистратуры в перинатальном центре

В Instagram-аккаунте областной больницы им. Н.Н. Бурденко сообщили об изменении одного из номеров телефона в регистратуре перинатального центра.

«Уточненные номера регистратуры женской консультации – 8 (8412) 45-54-60, 45-55-62. Также обращаем ваше внимание, что для улучшения качества работы все разговоры теперь записываются», - отметили в медучреждении.

Ранее информагентство со ссылкой на региональное управление ЗАГС сообщало о том, какие имена для детей пользуются популярностью у пензенских родителей. Почитать об этом можно ЗДЕСЬ.