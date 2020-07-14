Пензячкам сообщили об изменении номера регистратуры в перинатальном центре

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В Instagram-аккаунте областной больницы им. Н.Н. Бурденко сообщили об изменении одного из номеров телефона в регистратуре перинатального центра.
«Уточненные номера регистратуры женской консультации – 8 (8412) 45-54-60, 45-55-62. Также обращаем ваше внимание, что для улучшения качества работы все разговоры теперь записываются», - отметили в медучреждении.
Ранее информагентство со ссылкой на региональное управление ЗАГС сообщало о том, какие имена для детей пользуются популярностью у пензенских родителей. Почитать об этом можно ЗДЕСЬ.