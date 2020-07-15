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15.07.2020г.
В пензенских дворах асфальтируют тропинки

В пензенских дворах асфальтируют тропинки

Ср, 15.07.20 04:06
Просмотров: 333
В пензенских дворах полным ходом идет благоустройство. Например, возле строений №1А и 19 по улице Фурманова. Там идет полномасштабный ремонт. Это стало возможным благодаря программе «Комфортная городская среда».

Специалисты стараются учитывать каждую мелочь. К примеру, по старым тропинкам практически невозможно было пройти после дождя. Отныне такой проблемы тут нет.

«У нас по контракту заложено здесь 12 сантиметров щебня. Это ремонт существующего покрытия. Мы постарались сделать ровные прямые линии», - рассказал представитель подрядной организации Павел Титков.

Преображение двора стало возможным благодаря программе «Комфортная городская среда». Местные жители решили принять в ней участие. Деньги выделяются из бюджета при условии софинансирования. В ремонт жильцы домов и сами вкладываются рублем, поэтому качество работ они тщательно контролируют.

«Мы с самого начала курируем. Подрядчики с нами советуются, наши пожелания учитываются и вносятся изменения в проектную документацию. Мы здесь строго за всем следим. Весь проект создавался на основании пожеланий жильцов и собственников нашего дома», - поделилась жительница дома №19 по ул. Фурманова Виктория Спирина.

В общей сложности, в этом дворе планируется заасфальтировать около 3000 квадратных метров пешеходных и автомобильных дорог. Кроме того, здесь появятся лавочки. Место старых займут новые игровые конструкции. Одним из важнейших этапов станет работа над освещением.

«Деревьев очень много, вечером очень темно. Люди боялись ходить. Теперь ситуация исправится, освещение наладим», - сказал депутат Гордумы Юрий Крячко.

Все работы должны завершиться 14 августа. Кстати, ремонт в этом году запланирован не только здесь. В порядок приведут еще восемь городских дворов, сообщает телеканал «Экспресс».

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15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
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26.05.2020 07:39
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