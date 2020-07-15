В пензенских дворах асфальтируют тропинки

В пензенских дворах полным ходом идет благоустройство. Например, возле строений №1А и 19 по улице Фурманова. Там идет полномасштабный ремонт. Это стало возможным благодаря программе «Комфортная городская среда».

Специалисты стараются учитывать каждую мелочь. К примеру, по старым тропинкам практически невозможно было пройти после дождя. Отныне такой проблемы тут нет.

«У нас по контракту заложено здесь 12 сантиметров щебня. Это ремонт существующего покрытия. Мы постарались сделать ровные прямые линии», - рассказал представитель подрядной организации Павел Титков.

Преображение двора стало возможным благодаря программе «Комфортная городская среда». Местные жители решили принять в ней участие. Деньги выделяются из бюджета при условии софинансирования. В ремонт жильцы домов и сами вкладываются рублем, поэтому качество работ они тщательно контролируют.

«Мы с самого начала курируем. Подрядчики с нами советуются, наши пожелания учитываются и вносятся изменения в проектную документацию. Мы здесь строго за всем следим. Весь проект создавался на основании пожеланий жильцов и собственников нашего дома», - поделилась жительница дома №19 по ул. Фурманова Виктория Спирина.

В общей сложности, в этом дворе планируется заасфальтировать около 3000 квадратных метров пешеходных и автомобильных дорог. Кроме того, здесь появятся лавочки. Место старых займут новые игровые конструкции. Одним из важнейших этапов станет работа над освещением.

«Деревьев очень много, вечером очень темно. Люди боялись ходить. Теперь ситуация исправится, освещение наладим», - сказал депутат Гордумы Юрий Крячко.

Все работы должны завершиться 14 августа. Кстати, ремонт в этом году запланирован не только здесь. В порядок приведут еще восемь городских дворов, сообщает телеканал «Экспресс».