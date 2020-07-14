Пензенский «Дизель» пополнился новым нападающим

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Пензенский хоккейный клуб «Дизель» подписал контракт с новым игроком.
Так, документ с клубом подписал Алексей Факиров. Воспитанник саратовской школы хоккея будет играть за «Дизель» в этом сезоне.
На взрослом уровне форвард выступал за самарский ЦСК ВВС, ижевскую «Ижсталь», саратовский «Кристалл» и нефтекамский «Торос». Также он уже играл за пензенскую команду. В пресс-службе клуба пояснили, что нападающий провел в «Дизеле» в ВХЛ 32 матча, где забросил 2 шайбы и отдал 1 передачу.