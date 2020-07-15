В Минздраве прокомментировали вероятность второй волны Covid-19

В Минздраве РФ не исключили вероятность второй волны коронавируса в стране.

В ведомстве отметили, что подъема заболеваемости COVID-19 в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций исключить нельзя.

«Распространению респираторных вирусов будет способствовать формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов», — уточнили в министерстве.

Для снижения рисков россиянам следует соблюдать меры профилактики, сообщают «Известия». Речь в том числе о вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции, ношении масок в общественных местах.

Опрос РАНХиГС показал, что 45% россиян ожидают второй волны заболеваемости коронавирусом. Не верят в новую вспышку инфекции 18%, остальные затруднились с ответом.