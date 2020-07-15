В Минздраве прокомментировали вероятность второй волны Covid-19

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В Минздраве РФ не исключили вероятность второй волны коронавируса в стране.
В ведомстве отметили, что подъема заболеваемости COVID-19 в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций исключить нельзя.
«Распространению респираторных вирусов будет способствовать формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов», — уточнили в министерстве.
Для снижения рисков россиянам следует соблюдать меры профилактики, сообщают «Известия». Речь в том числе о вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции, ношении масок в общественных местах.
Опрос РАНХиГС показал, что 45% россиян ожидают второй волны заболеваемости коронавирусом. Не верят в новую вспышку инфекции 18%, остальные затруднились с ответом.