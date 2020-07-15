В Пензенской области еще 13 пациентов вылечились от Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о новых выписавшихся пациентах, которые победили коронавирус.

«Выписаны 13 человек. Итого выздоровевших - 5208», - сообщила она.

Также стало известно о гибели 69-летнего мужчины. Он страдал от ряда хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, но причиной смерти все же стала коронавирусная инфекция с осложнением-пневмонией.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе был продлен до 25 июля, область находится на втором этапе снятия ограничений. Жителям настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей, соблюдать гигиену и масочный режим.