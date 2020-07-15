Пензенцы поделились в Сети фото последствий урагана

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Вечером 14 июля на Пензу обрушился дождь и шквалистый ветер. Горожане рассказали о том, какой ущерб нанесла непогода.
Первое, о чем пензенцы поспешили рассказать, - сломанные деревья. В группе соцсети «ВКонтакте» пользователи поделились снимками, на которых поваленные стволы перегородили дорогу и повредили автомобили.
Так, на Южной поляне березой придавило легковушку.
На ул. Экспериментальной, 13 перегородило дорогу деревом.
На проспекте Строителей, 168 на иномарку упало дерево.
Еще несколько фотографий в редакцию прислала местная жительница. Девушка рассказала, что сделала снимки утром на ул. Ладожской, 45.
Также в Сети появилось видео, на котором запечатлен разгул стихии.
Кроме того, в сообществе «Подслушано в Кузнецке» горожане рассказали о проблемах с водой.
«В настоящее время, к сожалению, вновь отмечаются отдельные случаи перебоев водоснабжения. Это связано с перебоями электроснабжения водонапорных подстанций из-за порывов линий электропередач», - пояснили кузнечане.