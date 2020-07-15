В Пензе перед драмтеатром водовоз провалился в яму. ФОТО

Утром 15 июля перед зданием областного драмтеатра машина МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» одним колесом провалилась в яму, образовавшуюся на Театральной площади.

Как сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Александр Зосимов с места происшествия, сотрудники МУПа занимались поливом цветов. На площади, выложенной плиткой, образовался провал, и водовоз угодил туда одним колесом.

Вскоре на место инцидента прибыл «КАМАЗ», который с помощью крана будет освобождать спецтехнику из «плена». Провал начинают огораживать. Официальной информации о причинах произошедшего нет.

Ранее информагентство также сообщало об инциденте с грузовиком, который провалился в яму на ул. Московской рядом с Фонтанной площадью.