Пензенские электрики устраняют последствия непогоды

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Пензенские энергетики восстанавливают энергоснабжение населенных пунктов, которые пострадали из-за урагана минувшим вечером.
Так, из-за шквального ветра и ливня в распределительной сети произошли аварийные отключения участков воздушных линий в ряде населенных пунктов Городищенского, Бессоновского, Кузнецкого и Сосновоборского районов.
К работе по восстановлению энергоснабжения привлечены все необходимые силы филиала «Пензаэнерго».
Ранее сотрудники МЧС предупреждали пензенцев о непогоде. Они отметили, что ветер достигнет 25-27 метров в секунду. А горожане поделились в Сети снимками последствий урагана.