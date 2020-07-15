Игроки пензенского «Дизеля» приступили к тренировкам

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Игроки пензенского хоккейного клуба «Дизель» с 15 июля начали подготовку к будущему сезону.
Как сообщает пресс-служба клуба, 13-14 июля хоккеисты проходили медосмотр в областном врачебно-физкультурном диспансере. Результаты осмотра показали, что большинство хоккеистов готовы приступить к тренировкам.
«Двое ребят приболели, и пройдут осмотр на днях, после чего присоединятся к команде», — пояснил врач клуба Рафаэль Коркмазов.
Отмечается, что на сборы с основной командой вызваны 34 хоккеиста.