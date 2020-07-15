Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного

Закрытие перинатального центра в Заречном для иногородних вызвало большой резонанс среди будущих мам из Пензы. Многие жительницы областного центра заранее запланировали роды в медучреждении ЗАТО. Сейчас зареченский роддом работает в обычном режиме, но не принимает рожениц из других городов и даже районов Пензенской области. Медицинское учреждение стало недоступным в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

Корреспондент «Пенза-Пресс» пообщался с женщинами, которые обеспокоены введенными ограничениями. Беременные рассказали, почему выбрали именно зареченский роддом. Также сложившуюся ситуацию агентству прокомментировали глава городской администрации и заведующая Перинатального центра.

Анастасия, 25 лет, в ожидании второго малыша:

«Когда я узнала о беременности, у нас даже не стоял вопрос о выборе роддома. По многим причинам я хочу рожать именно в Заречном. Во-первых, лояльность роддома к естественным родам после кесарева сечения. Сейчас я очень хочу родить сама и противопоказаний к этому у меня нет. К сожалению, роддома в Пензе такую практику не ведут. Второй важный для меня момент - это возможность проведения мягкого кесарева. Кроме того, в роддоме Заречного возможны партнерские роды - и при естественных родах, и при кесаревом сечении. Во время операции мне и многим другим девочкам, с которыми я общалась, важна поддержка близкого человека, и это необязательно муж. Когда поняла, что нужно искать другой вариант, очень расстроилась. Были мысли ехать в Москву или Самару, но это очень накладно в финансовом плане. План «Б» у меня не был предусмотрен.

Мне непонятны меры с закрытием роддома для иногородних. В Заречном находится такой прекрасный, лояльный роддом. Туда едут не только из Пензенской области, но и из Саратова, Самары и Тольятти! Вирусов всю жизнь была куча, а дети рождались всегда. Но у наших детей отнимают возможность родиться в самой благоприятной обстановке из тех, что есть не только в Пензе, но и вообще в России».

Марина, 34 года, в ожидании второго малыша:

«Я подала документы в Заречный еще в апреле в надежде попасть в перинатальный центр. Это единственный родильный дом области, практикующий мягкие роды в условиях, приближенных к домашним. Также там приветствуют партнерские роды, что, конечно, в нынешних условиях невозможно. Первые роды у меня были в 2017 году в Пензе, кесарево по показаниям, и с тех пор у меня появилась мечта родить самой максимально естественно, пережить схватки и потуги - все то, чего большинство так боится. В Заречном, по крайней мере, мне не грозились кесаревым сразу, сказали, что будут смотреть на состояние меня и ребенка.

Кроме того, я выбрала врача, которому доверяю не только как профессионалу, но и как человеку, что в случае эмоциональных перепадов беременной, пожалуй, важнее. Все мои знакомые, рожавшие в Заречном, отзываются о перинатальном центре с восторгом и радуются, что у нас в области есть такое продвинутое медучреждение. Хотелось бы получить шанс попасть в Заречный и родить там. Я готова хоть сто анализов сдать ради этого».

Жанна, 30 лет:

«Я планировала родить в Заречном, поскольку наблюдалась у врача из зареченского роддома Елены Шустиковой и знаю о ее высоком профессиональном уровне, о том, как она заботится о мамах. Эти два фактора для меня - решающие. Сейчас в связи со сложившейся обстановкой въезд в Заречный есть с тестом на коронавирус, но не для всех. Вот родственники могут приехать, люди, которые там работают, - тоже. Непонятно, почему ограничены права именно беременных. Это обидно. При этом, если ты беременна и у тебя там, к примеру, сестра живет, ты можешь приехать и родить. Сам роддом не закрыт. Запасного плана у меня нет. Родить можно везде – мягко и хорошо. У меня и первые роды прошли прекрасно на ЦНТИ. Но я в Заречный шла именно за отношением, за удобством, за современностью. Теперь уже как сложится судьба. Но не будет тех удобств и комфорта, которые могли бы быть».

Мы прояснили ситуацию у главы администрации Заречного Олега Климанова. По словам мэра, в настоящее время родильный дом принимает только женщин, проживающих в Заречном. При этом Олег Климанов напомнил, что в обычное время медицинское учреждение всегда готово принять рожениц из Пензы и других городов.

«Поскольку у нас перинатальный центр достаточно большой, а своих рожениц не хватает, по согласованию с режимом принято решение их (жительниц Заречного - прим. ред.) пускать. На сегодняшний день, пока у нас пандемия продолжается, еще до конца не все хорошо – хоть у нас и идет спад заболеваемости, поэтому для иногородних у нас въезд закрыт. Все очень просто», - рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что пока точную дату открытия перинатального центра для рожениц из других городов назвать сложно.

«Как только губернатор примет решение о переходе к третьему этапу, тогда и начнем пускать рожениц», - уточнил глава администрации города.

Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на территории ЗАТО Олег Климанов назвал стабильной. По его словам, количество заболевших снижается ежедневно.

Мы также связались с заведующей перинатальным центром Еленой Шустиковой. Сотрудница перинатального центра отметила, что медучреждение тоже находится в «режиме ожидания» и все зависит от решения администрации города.

«У нас все (роженицы - прим.ред.) проверены. Начиная с июня, все, кто подавал на пропуск, проверены. Теоретически они могут въехать. Но ограничен въезд в город – таким путем осуществляются противоэпидемические мероприятия. И мы как учреждение подведомственное никак не можем на это повлиять. А так мы готовы принимать всех, мы заинтересованы в большем количестве родов. У нас всегда 50 и более процентов женщин – из Пензы. Ждем с нетерпением, когда снимут ограничительные меры в Пензенской области. Желающих меньше не стало – у нас большой очень список людей, которые проверились и готовы к нам въехать. Понятно, что основной посыл – партнерские роды. Но пока мы находимся в рамках коронавирусной действительности, ни семейных палат, ни партнерских родов быть не может. Но мы готовы всех, кто по талонам, всех, кому родственники пропуска оформляют, принять», - объяснила Елена Шустикова.

Текст Виктории Сысоевой