В Мокшане жестоко расправились с молодым квартирантом

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, вечером 29 июня его супруга ушла к подруге и задержала в гостях. Около часа ночи обеспокоенный муж решил встретить ее, так как женщина не отвечала на телефон. По пути он зашел к знакомому, предполагая, что его жена у него, но ошибся. Во время разговора мужчины поссорились, между ними завязалась драка. Взбешенный мокшанец ударил хозяина жилища ножом в грудь и спину, после чего скрылся. Дома он рассказал о случившемся жене.

В пресс-службе областного УМВД пояснили, что в 7 утра 30 июня тело 28-летнего погибшего нашел местный житель, у которого мужчина снимал жилье.

«Установлено, что на протяжении длительного времени потерпевший проживал в доме злоумышленника, а после конфликта ушел на другую квартиру», - добавили в ведомстве.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.