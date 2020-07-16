Иван Белозерцев в интервью «Экспрессу» рассказал, как полюбил Пензу

Губернатор Иван Белозерцев в большом интервью для телеканала «Экспресс» рассказал о первых впечатлениях от Пензы, а также о том, как Сурский край стал для него второй родиной.

«Я сразу полюбил Пензу, правда. Мне понравился город, улица Московская. Мы с супругой ходили по этим улицам и наслаждались. Я думал: «Ну, это, наверное, последнее мое место службы. Дай Бог, чтобы меня никуда отсюда не перевели», - поделился губернатор.

Об этом и многом другом можно будет узнать в большом интервью (16+) в пятницу, 17 июля в 18:35 и 18 июля в 16:00 на телеканале «Экспресс».