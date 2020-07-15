В Гидрометеоцентре порекомендовали не надеяться на хорошую погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с потеплением климата погода становится все более изменчивой, повышается вероятность опасных явлений. Поэтому на нормальную погоду уже можно практически не надеяться.

Он отметил, что грядущие осень и зима непременно подготовят нам очередные сюрпризы.

Последние несколько дней аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и южные регионы России. В Оренбургской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного зноя. Температура воздуха днем держится на отметке 40 градусов. В Москве же, наоборот, заметно похолодало.

«Так происходит потому, что над столицей установилась ложбина низкого давления, а на востоке — гребень высокого давления. При этом, еще на прошлой неделе в Центральной России и на Урале наблюдалась прямо противоположная ситуация», - подчеркнул синоптик.

«Аномалии могут быть признаками потепления климата», - говорит старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский.

По его словам, раньше дожди чаще были обложными (равномерной интенсивности), а сейчас стали ливневыми. Кроме того, изменился режим выпадения осадков, сообщили «Известия».

В целом, с потеплением климата вырастает изменчивость погоды, повышается вероятность опасных явлений. Еще один наиболее заметный признак изменения климата — теплые зимы.