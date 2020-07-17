Губернатор: Первая задача – реализация национальных проектов на территории области

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Глава региона Иван Белозерцев рассказал в интервью телеканалу «Экспресс» о том, какие задачи он ставит перед собой как губернатор.
«Первая задача - реализация национальных проектов на территории Пензенской области. Они охватывают ряд глобальных направлений: повышение качества жизни людей, здравоохранение, социальную сферу, культуру, развитие сельских территорий, создание комфортной среды. На это сегодня выделяются большие федеральные и областные средства», - поделился губернатор.
Об этом и многом другом можно будет узнать в большом интервью (16+) в пятницу, 17 июля в 18:35 и 18 июля в 16:00 на телеканале «Экспресс» .