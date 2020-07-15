Игорь Комаров: Другие регионы и города могут брать пример с Пензы

15 июля в Пензу с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Первым объектом, который он посетил, стал обновленный «Парк времен» в Арбеково.

Игорь Комаров осмотрел парк вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, спикером ЗакСобрания региона Валерием Лидиным, мэром Андреем Лузгиным и Сергеем Лисоволом - гендиректором строительной группы «Рисан», которая занималась преображением общественного пространства. Он сообщил полпреду президента о проделанной работе – создании спортивной и детской площадок, благоустройстве территории.

«Это мы делаем в спальных районах, также благоустраиваем центр, Фонтанную площадь. Мы видим, как увеличилось количество горожан на улицах, все гуляют. По набережной у нас закончился второй этап реконструкции, она очень популярна у пензенцев. Соборная площадь также благоустроена. В этом году до сентября планируем доделать еще три сквера. Всю центральную часть города доделаем в ближайшее время. Здесь огромная благодарность президенту, ведь все это делается в рамках нацпроекта, и губернатору. Мы надеемся, что наша туристическая привлекательность будет только расти», - рассказал глава администрации города Андрей Лузгин.

Игорь Комаров отметил, что в Пензе реализуют качественные проекты и что с нее могут брать примеры другие регионы и города.

«Главное - чтобы жителям это нравилось», - добавил полпред.

«У нас очень достойные компании-застройщики, они сегодня лидеры в строительстве, делают все хорошо, качественно, много реализуют социальных проектов. Ребята - продуманные, грамотные. Делают все для отдыха жителей, для детей», - подчеркнул глава региона Иван Белозерцев.

Далее делегация осмотрела новый жилой комплекс в Арбеково, расположенный рядом с парком.

«Что касается освоения средств - тут важно делать все быстро и качественно, строить дома, детские сады. У власти правильное отношение должно быть», - подчеркнул полпред президента в ПФО.

По словам губернатора, в регионе за последнее время создали много новых мест в детсадах, скоро свои двери распахнут еще два дошкольных учреждениях. В частности, детсад в Веселовке на 150 мест возводит частная компания.

По информации ИА «Пенза-Пресс», 15 июля Игорь Комаров также намерен принять участие в открытии новой линии на предприятии ООО «Бетониум».