Пензенцам рассказали, сколько деревьев повалило из-за урагана

В администрации Пензы сообщили об устранении последствий непогоды, которая бушевала в регионе накануне вечером.

Так, из-за сильного ветра в городе было повалено около 50-ти деревьев. В ночь специалисты проводили работы по их опиловке. В первую очередь ликвидированы зеленые насаждения, которые перекрыли проезжую часть, тротуары, упали на автомобили. По данным пресс-службы мэрии, преимущественно работы проводили в микрорайонах ГПЗ-24 и Терновке.

В настоящее время уборкой деревьев занимается пять бригад, в составе которой 18 сотрудников и 8 спецмашин.

Ранее пензенцы в Сети поделились снимками, на которые попали последствия непогоды.