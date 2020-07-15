Пензенцам рассказали, сколько деревьев повалило из-за урагана

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В администрации Пензы сообщили об устранении последствий непогоды, которая бушевала в регионе накануне вечером.
Так, из-за сильного ветра в городе было повалено около 50-ти деревьев. В ночь специалисты проводили работы по их опиловке. В первую очередь ликвидированы зеленые насаждения, которые перекрыли проезжую часть, тротуары, упали на автомобили. По данным пресс-службы мэрии, преимущественно работы проводили в микрорайонах ГПЗ-24 и Терновке.
В настоящее время уборкой деревьев занимается пять бригад, в составе которой 18 сотрудников и 8 спецмашин.
Ранее пензенцы в Сети поделились снимками, на которые попали последствия непогоды.