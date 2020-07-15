Обнародованы оперативные данные о заболевших Covid-19 пензенцах на 15 июля

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В настоящее время в регионе зарегистрировано 5 844 случаев заражения, из них новых - 41. При этом уже 5 208 пациентов вылечилось, 68 скончались.
В целом по России число зараженных увеличилось на 6 422 человека и составило 746 369. При этом выздоровели 523 249 пациентов, умерли 11 770 больных.
Для снижения рисков заражения пензенцам необходимо помнить про гигиену и средства защиты. Также не рекомендуется посещать места массового скопления людей.