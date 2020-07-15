Воронков призвал лучше следить за здоровьем выпускников пензенских школ

Министр образования Пензенской области Александр Воронков в соцсети обратился к родителям и выпускникам в период проведения единого госэкзамена.

Глава минобра отметил, что экзаменационная пора для школьников достигла экватора. В это непростое для них время он обратился к родителям с просьбой.

«В этот период прошу вас более внимательно отнестись к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением, особенно при имеющихся медицинских показаниях», - подчеркнул он в своем Instagram-аккаунте.

Министр не оставил без напутствия и выпускников.

«Если во время экзамена вы вдруг почувствовали недомогание, определите для себя: это серьезные проблемы со здоровьем или просто волнение. Постарайтесь успокоиться, отвлекитесь на минутку, вспомните что-нибудь приятное, попейте воды. Если чувствуете, что такие действия мало помогают, смело обращайтесь к организаторам. Вас проводят в медпункт, медицинские работники проведут осмотр.

Окончательное решение о возвращении к написанию экзамена принимаете только вы. Если решите продолжить, наблюдатели будут извещены об этом, а вы сможете вернуться на свое место», - добавил он.

Александр Воронков подчеркнул, что возможность сдать экзамен у школьников будет в резервный день – 25 июля, а также в августе.

Напомним, пензенские выпускники уже сдали экзамены по русскому языку, профильной математике, географии, информатике, литературе, физике и истории. Впереди - обществознание, биология и иностранные языки.