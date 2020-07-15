В Пензе бывший полицейский осужден за крупную взятку

По сообщению пресс-службы Ленинского районного суда, в Пензе вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, который был уличен в крупной взятке.

Он работал оперативником в отделе по борьбе с экономическими преступлениями в УМВД России по городу Пензе и решил незаконно обогатиться путем получения взятки. Следствием было установлено, что злоумышленник получил через посредника 100000 рублей, за то, что закроет глаза на противоправные действия третьего лица. После этого подозреваемый был задержан.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах внутренних дел РФ в течение 2 лет.

14 июля мужчина был взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.