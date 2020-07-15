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15.07.2020г.
В Пензе бывший полицейский осужден за крупную взятку

В Пензе бывший полицейский осужден за крупную взятку

Ср, 15.07.20 11:30
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По сообщению пресс-службы Ленинского районного суда, в Пензе вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, который был уличен в крупной взятке.

Он работал оперативником в отделе по борьбе с экономическими преступлениями в УМВД России по городу Пензе и решил незаконно обогатиться путем получения взятки. Следствием было установлено, что злоумышленник получил через посредника 100000 рублей, за то, что закроет глаза на противоправные действия третьего лица. После этого подозреваемый был задержан.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах внутренних дел РФ в течение 2 лет.

14 июля мужчина был взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

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15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
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03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
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29.06.2020 14:50
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26.06.2020 12:05
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
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