Для Комарова провели экскурсию по пензенскому домостроительному комбинату

15 июля полпред президента в ПФО Игорь Комаров принял участие в открытии сеткосварочной линии на пензенском заводе «Бетониум», предназначенной для автоматизированного производства арматурных карт сетки различных геометрий.

Вместе с Игорем Комаровым в мероприятии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, председатель ЗакСобрания региона Валерий Лидин и мэр Пензы Андрей Лузгин. Представитель предприятия провел для них экскурсию и рассказал о системе работы сеткосварочного аппарата. По его словам, благодаря запуску новой линии продукция будет иметь высокое качество. Также он поблагодарил главу региона за содействие в развитии производственных мощностей.

«Молодцы, в сложное время построили завод, много переживали, но все получилось хорошо», - отметил Иван Белозерцев.

Полпред президента поблагодарил представителей домостроительного комбината за проведенную экскурсию и отметил, что это очень достойное предприятие.

«Приятно, когда застройщики так серьезно подходят к своей работе, создают дополнительные производства», - сказал он.

Напомним, ранее Игорь Комаров также осмотрел обновленный «Парк времен» и жилой комплекс в Арбеково.