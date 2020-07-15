В Спутнике в режиме онлайн прошел турнир по смешанным единоборствам

12 боев и только один не был завершен досрочно. В Городе Спутнике в онлайн-режиме с прямой трансляцией в интернете прошел 26 турнир по смешанным единоборствам лиги GFC (Gorilla Fighting Championship). На кону стоял пояс чемпиона в легчайшем весе. В титульном бою встречались махачкалинец Ренат Хавалов и житель Города Спутника, тренер академии единоборств (Fight Nights Academy) спортивно-развлекательного комплекса «Город развлечений» Хасан Эсмурзиев.

На турнир было заявлено 24 спортсмена. В основном из России, но приехали и бойцы из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и нескольких африканских государств.

«Город Спутник и эта фонтанная площадь, скорее всего, идеальное место для проведения турнира. Очень жалко, что в силу особых обстоятельств не было зрителей, как в прошлом году. Очень красивое место, мне здесь комфортно работать», — рассказал главный ринг-анонсер России Александр Загорский.

Он также поделился мнением о самих поединках, лишь в одном из которых для определения победителя пришлось прибегнуть к решению судей.

«Сегодняшние бои показали преимущество школы Абдулманапа Нурмагомедова. Было очень много его учеников, они превосходили соперников. Для них сегодня было крайне важно одержать победу и таким образом отдать дань уважения безвременно ушедшему великому тренеру», — подчеркнул Александр Загорский.

Главное внимание на турнире было приковано к двум поединкам. В первом ожидалось возвращение в октагон экс-чемпиона лиги в полутяжелом весе Владимира Селиверстова из Сызрани. Его противостояние с бойцом из Твери Романом Гудочкиным было настолько неуступчивым и равным, что, казалось, решение о победителе будут принимать судьи. Однако в третьем раунде Селиверстов получил повреждение ноги, бой завершился досрочно, победителем был признан Роман Гудочкин.

Главный бой — за пояс. Достойнейший представитель Fight Nights Academy Хасан Эсмурзиев мог стать первым чемпионом GFC из Пензы, но Ренат Хавалов из Махачкалы еще до конца первого раунда успел решить вопрос с новым хозяином пояса, победив техническим нокаутом.

«Город Спутник — красивое место, мы его оценили еще накануне турнира. Сама организация тоже на высшем уровне. Я рад, что не подвел команду, своих близких, семью и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова», — поделился впечатлениями новоиспеченный чемпион GFC в легчайшем весе Ренат Хавалов.

«Сегодня удача была не на стороне Fight Nights Academy, но мы вернемся сильнее. У нас много воспитанников, мы будем готовить их дальше. Сегодня наш спортсмен принимал участие в титульном бое такой сильной лиги — это показывает наш уровень, значит, мы идем правильным путем», — подвел итог вечера спортивный агент и матчмейкер Тимур Гарасиев.