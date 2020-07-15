В Пензенской области обустраивают квартиры для детей-инвалидов

Министерство труда, соцзащиты и демографии Пензенской области получило грант в рамках программы «Право быть равным» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Об этом сообщили в пресс-центре областного правительства. Так, на 2020 год выделили около 3,3 млн рублей, а объем финансирования на два года — около 10,5 млн, включая 5,2 млн рублей из федерального бюджета.

По словам директора областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов Елены Воронковой, эти средства пойдут на обустройство трех учебно-тренировочных квартир. Две — на базе центра в Пензе и в Кичкилейке, и одна — в Неверкинской школе-интернате для детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам. Также планируется создание «Домашнего микрореабилитацинного центра» на базе отделения дневного пребывания и мобильных бригад для оказания реабилитационных услуг на дому.

Кроме того, в процессе реализации программы «Клуб «Калейдоскоп» специалисты освоили дистанционную работу – теперь проект станет доступен в режиме онлайн для максимального количества семей. Для этого будут приобретены реабилитационное и абилитационное оборудование, компьютерная техника, аудио-, видео-, фототехника и мультимедийное оборудование..

«Кроме того, за счет средств фонда будет приобретено игровое оборудование для мобильной «Лекотеки» на базе Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области», - добавили в пресс-центре.