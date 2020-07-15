За транспортом в Пензе можно будет следить через мобильное приложение

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Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. С 15 июля горожане смогут следить за передвижением автобусов, маршруток и троллейбусов с помощью онлайн-карт. Предполагается, что оперативные сведения помогут пассажирам планировать свой маршрут.
Информацию о движении транспорта в режиме реального времени также можно получить с помощью интерактивной карты и мобильного приложения.