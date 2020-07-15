Спортсмен из Пензы впервые поучаствовал в соревнованиях по кольцевым гонкам

Соревнования прошли в Смоленске. Для пензенского спортсмена участие в мероприятии - дебют, как и для всего региона: впервые в истории пензенского автомобильного спорта пилот Сурского края защищал честь региона на этих стартах.

В пресс-центре облправительства сообщили, что борьба велась в шести классах автомобилей: Туринг, Супер-продакшн, Туринг-Лайт, S1600, Спортпрототип CN и SMP GT4 Russia. Михаил Дралин выступал в классе S1600. Ему удалось финишировать 12-м и заработать 4 очка в общий зачет чемпионата.

«Это серьезное достижение. Я очень рад, что пензенский пилот впервые участвует в стартах такого уровня. Российская серия кольцевых гонок - самые высшие автомобильные соревнования, которые на сегодняшний день проводятся в стране. У Михаила Дралина есть прогресс, и я надеюсь, что он добьется высоких результатах на следующих этапах», - отметил руководитель федерации автоспорта Пензенской области Александр Цыганов.

Второй этап соревнований состоится в Ленинградской области 25 и 26 июля.