Как водовоз в центре Пензы вытаскивали из провала. ВИДЕО

Утром 15 июля спецтехника МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» угодила в провал, образовавшийся на Театральной площади в центре города. Журналист информагентства запечатлел на видео, как водовоз вытаскивают из ямы.

Отметим, что машина провалилась в яму одним колесом. Чтобы ее вытащить, на место инцидента приехал «КАМАЗ» с краном. Он подцепил водовоз и поднял его.

Из провала спецтехнику вытащили за считанные минуты. После инцидента сотрудники МУПа продолжили заниматься поливом цветов на улице Московской в Пензе. На данный момент место происшествия огорожено для дальнейших работ.