Пенза лидирует по приросту числа заболевших Covid-19 за сутки

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина 15 июля сообщила о географии распространения Covid-19 в регионе.

По ее словам, прирост составил 41 случай. Больше всего за сутки вирус обнаружили у жителей Пензы. В городе зафиксировано 25 новых заболевших. По четыре пациента - в Нижнеломовском, Земетчинском районах, по два – в Шемышейском, Никольском районах и в Заречном, по одному – в Мокшанском и Бессоновском районах.

Среди заболевших есть два пятилетних ребенка и один 16-летний подросток.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 52493 человека, а в лабораториях лечебной сети - 116750 человек», - добавила пресс-секретарь.

Таким образом, всего в регионе зафиксировано 5844 заболевших. В области продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Также пензенцев просят следить за гигиеной и не посещать места массового скопления людей. При ухудшении самочувствия необходимо сразу вызывать врача на дом.