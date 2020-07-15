В Городищенском районе из-за удара молнии загорелся лес

В Пензенской области на территории Чаадаевского лесничества произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, огонь распространился на по площади 0,165 га. Причиной пожара стала молния, ударившая в дерево. Пожар тушили сотрудники лесопожарного центра и лесничества.

Минлесхоз просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения возгораний необходимо позвонить по бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)-628-450.