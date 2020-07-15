На ул. Рахманинова легковушка превратилась в груду металла

В микрорайоне Арбеково в Пензе 15 июля случилась авария. Об этом стало известно из Сети.

По словам очевидца, который сделал фото ДТП около 12:30 и выложил их в группу соцсети «ВКонтакте», пассажирку «десятки» госпитализировали с травмами.

Судя по фото, после столкновения у легковушки сильно повредилась передняя часть: смялся капот, отлетел бампер. Второго участника ДТП на фото не видно, очевидец сообщил, что автомобиль столкнулся с Toyota. Он отметил, что кадры были сделаны на ул. Рахманинова, 3к.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут стоить жизни.