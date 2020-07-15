Пензенцев предупреждают о сильном ветре 16 июля

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В Пензенской области 16 июля прогнозируют желтый уровень погодной опасности.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, жителей ждет переменная облачность без существенных осадков. Юго-западный ветер достигнет 15-18 метров в секунду при порывах. Воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.
Сотрудники ведомства отмечают, что в Кузнецком, Земетчинском, Белинском и Пачелмском районах будет высокая пожарная опасность.
Спасатели рекомендуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни.
В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.