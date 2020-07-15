«Дамате» в 3,8 раза увеличила мощности инкубатора в Пензенской области

Это позволило увеличить мощность инкубации в 3,8 раза – с 1,8 до 7 млн яиц в год с возможностью дальнейшего расширения до 14 миллионов. Теперь общая суммарная мощность инкубации «Дамате» фактически расширена до 24,2 млн яиц в год, что полностью закрывает потребности компании в суточном молодняке. Всего в реконструкцию объекта вложили 504 млн рублей.

В рамках проекта полностью обновили и установили оборудование компании PETERSIME, значительно увеличили площадь инкубатория. Все процессы - максимально автоматизированы, участие человека в целях биобезопасности сведено к минимуму. Кроме того, после реконструкции инкубатора создано 30 новых рабочих мест.

Первые 38 тысяч инкубационных яиц уже заложили. Их предоставила российская компания «Авиаген», расположенная в Никольском районе. Партнер поставляет «Дамате» инкубационные яйца кросса БИГ-6 – эталонной породы для производства индейки.

Ожидается, что индюшата появятся примерно 20 июля. Далее суточных птенцов доставят в птичники подращивания «Дамате» в Мокшанском районе. В каждом птичнике находятся 33 тысячи голов птиц. Все процессы обеспечения жизнедеятельности на птицеводческих объектах автоматизированы: кормление, поение, вакцинация, вентиляция, климат-контроль.

Напомним, комплекс по производству мяса индейки ГК «Дамате» представляет собой вертикально-интегрированную структуру с полным производственным циклом, где инкубация – первый этап процесса выращивания индейки. Инкубаторий в Колышлейском районе был построен в 2012 году и стал одним из первых объектов «Дамате», введенных в эксплуатацию на территории Пензенской области. Второй инкубатор мощностью 17,2 млн яиц в год расположен в Нижнеломовском районе Пензенской области.