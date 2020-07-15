Пензенцам рассказали о пользе и вреде каш

Каша, безусловно, является самым полезным и сбалансированным вариантом завтрака, так как заряжают организм энергией, быстро и надолго обеспечивает чувство сытости. Эти качества обусловлены высоким содержанием «медленных углеводов», клетчатки и растительного белка. Каши обладают множеством и других, очень полезных свойств. При регулярном употреблении они нормализуют работу пищеварительной системы, очищают организм от шлаков и токсинов, снижают уровень холестерина в крови, укрепляют иммунитет, омолаживают организм, снижают риск онкологических заболеваний.

Крупы богаты витаминами и минералами, но отличаются по содержанию основных питательных веществ, поэтому каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, не все они одинаково полезны. Кроме того, полезность их зависит от степени обработки крупы и приготовления блюда. Быстрые каши лучше не использовать, после переработки их состав значительно обедняется.

Самой полезной считается гречневая. Она легко усваивается организмом, отличается высоким содержанием железа. Но готовить ее надо на воде, с молоком железо не усвоится. Гречка укрепляет сосудистую стенку, улучшает пищеварение, снижает холестерин, полезна для иммунитета. С ее помощью можно побороть бессонницу и справиться со стрессами.

На втором месте — овсянка, но только та, которую надо варить не менее трех минут, а еще лучше – 15 минут и более. Овсяная крупа содержит максимальное количество пищевых волокон и отлично выводит соли тяжелых металлов. Витаминный состав благотворно влияет на состояние ногтей, волос, кожи, крови, улучшает работу мозга, щитовидной железы, почек, нормализует содержание глюкозы в крови, способствует наращиванию мышечной массы.

Третье место среди самых полезных каш принадлежит перловой. Ячменные зерна богаты белком, железом, клетчаткой, содержат целый набор макро - и микроэлементов, включая цинк с его противовоспалительными свойствами, фосфор, отвечающий за мыслительные способности и такие редкие, как молибден, хром, кобальт, селен. Содержащаяся в перловой крупе аминокислота лизин обладает противовирусным действием.

Перловка благотворно влияет на здоровье органов зрения, нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, укрепляет кости, улучшает состояние ногтей, волос, зубов.

Далее по полезности следуют пшенная, кукурузная, рисовая и льняная каши.

Пшенная крупа обладает свойством выводить из организма остатки антибиотиков, значительно снижает риск возникновения сахарного диабета, улучшает работу иммунной и сердечно – сосудистой систем. Высокое содержание марганца, меди и железа благотворно влияет на функционирование кровеносной системы, а витамина А - на поддержание здоровья глаз, костей и зубов. Также это блюдо поможет избавиться от чрезмерной отечности, очистить кожу, справиться с прыщами и угревой сыпью.

Кукурузная каша улучшает мозговую деятельность за счет содержания глютаминовой кислоты, предотвращает развитие болезни Альцгеймера. Регулярное потребление этого блюда помогает бороться со стрессом, укрепляет нервную систему, благоприятно воздействует на работу сердца и способствует активной выработке эритроцитов. Также кукурузная каша ускоряет обмен веществ и регенерацию тканей. Из-за высокой насыщаемости и низкой калорийности подходит для питания желающим похудеть.

Рис помогает контролировать артериальное давление, является одним из факторов профилактики рака кишечника. Блюда из риса полезно включить в меню после курса антибактериальных средств, пищевых и лекарственных отравлений. Рисовая каша помогает при жидком стуле, в том числе вызванном кишечной инфекцией.

семенах льна омега-3 и омега-6 жирных кислот содержится в три раза больше, чем в рыбе. Если кашу из льняного семени употреблять регулярно, то она способна защитить от простудных заболеваний. Она полезна для профилактики и лечения раковых заболеваний молочных желез, яичников, матки, а также - в борьбе с различными паразитами. В состав льняных семян входят гормоны, похожие на женские, способствующие повышению эластичности кожи.

Кроме неоспоримой пользы, крупы, как и любой другой продукт, могут вызвать, при определенных условиях, и некоторые негативные последствия. Поэтому не стоит, выбрав одну крупу, включать ее в ежедневный рацион. Оптимальный вариант — чередовать каши. Их можно готовить на воде или молоке, подавать с маслом, свежими или замороженными ягодами, кусочками фруктов и сухофруктов, дробленными орехами. Крупы можно употреблять как в виде традиционный каши, так и в качестве гарнира к мясу, рыбе и даже в составе десертов.