Комаров оценил работу по благоустройству в Пензе

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров 15 июля во время пресс-подхода поделился с журналистами своими впечатлениями от визита в Пензу.

«Приятно было посмотреть на благоустройство по нацпроекту, что есть взаимопонимание между властью и бизнесом. Это вызывает приятные чувства. Очень важно, что есть опора на местный бизнес, который при поддержке региональной власти развивает производство, строит современные мощности, которые превосходят потребности самой Пензенской области», - отметил Игорь Комаров.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил полпреда за визит. Он подчеркнул, что Игорь Комаров всегда поддерживает регион в реализации нацпроектов.

«Мы получаем дополнительное финансирование и на дороги, и на детсады. Это позволило дополнительно построить дошкольные учреждения сверх норматива Минпросвещения. Что касается сегодняшнего проекта [жилой комплекс в Арбеково], это пример взаимодействия власти и бизнеса, аналогичный проект на Западной поляне планируем реализовать, может быть, даже более масштабный. И по улице Московской, набережной и по дополнительным направлениям будем работать. Нужно и бизнесу создавать условия, чтобы они могли в дальнейшем зарабатывать. Почему бы предпринимателям не дать возможность на набережной поставить домики некапитальные на длительный период за благоустройство. Такие проекты будут реализовываться и впредь», - сказал Иван Белозерцев.

Полпред также оценил проведение в регионе голосования по поправкам в Конституцию. Он подчеркнул, что жители активно в нем участвовали.

«Что касается выборов в сентябре - все понимают задачи, процедура понятна, организационные вопросы носят рабочий характер. Есть понимание, что все уже сделано для прозрачного волеизъявления граждан», - подытожил Игорь Комаров.

Напомним, в рамках визита в Пензу 15 июля полпред президента в ПФО посетил обновленный «Парк времен» и жилой комплекс в Арбеково. Кроме того, он принял участие в открытии сеткосварочной линии на пензенском заводе «Бетониум», предназначенной для автоматизированного производства арматурных карт сетки различных геометрий.