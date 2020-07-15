Коммунальщики приводят Пензу в порядок после урагана

15 июля на своей личной страничке в Сети глава администрации города Андрей Лузгин предоставил фотоотчет о наведении порядка.

«Коммунальные службы устраняют последствия урагана. На данный момент в работе около 50-ти заявок на опиловку поваленных деревьев. Часть ночью убрали», - сообщил мэр.

Напомним, ранее сообщалось что в первую очередь разобрали завалы на дорогах и тротуарах, а также убрали деревья, которые упали на автомобили. По данным пресс-службы мэрии, преимущественно работы проводили в микрорайонах ГПЗ-24 и Терновке.