На берегах пензенских водоемов собрали почти 153 кубометра мусора

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Как сообщает пресс-центр областного правительства, порядок навели у рек Сура, Хопер, Колышлей, Мокша, Азясь, Елшанка, Широкоис, Колоярка и различных прудов на территории Бековского, Бессоновского, Вадинского, Камешкирского, Колышлейского, Мокшанского, Нижнеломовского, Пачелмского, Пензенского, Тамалинского районов.
«Общая протяженность территорий – 31 км, собранный объем мусора составляет 152,32 кубометра», - уточнили в пресс-центре.
В экологической акции приняли участие 823 человека. Подобные мероприятия в Пензенской области будут проводиться вплоть до ноября.