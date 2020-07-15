Пензенский врач рассказал, как дети переносят Covid-19

Главный внештатный специалист-инфекционист Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Иван Прокофьев рассказал о статистике заболеваемости детей коронавирусом в регионе и мерах профилактики.

По словам врача, с начала пандемии Covid-19 заболели около 130 маленьких жителей области.

«Сейчас выявляемость - меньше, дети заражаются в разном возрасте. Тяжелых случаев и смерти от коронавируса в регионе нет», - отметил он.

Кроме того, дети часто болеют бессимптомно и легче переносят вирус. Однако риск подхватить болезнь у малышей есть даже на детской площадке, поэтому главные меры профилактики – избегать скученности и соблюдать соцдистанцию. Также вирус можно подхватить и через детские игрушки на улице, лавочки, аттракционы, поэтому ребенку следует объяснить, что нельзя трогать руками лицо, а по возвращении домой необходимо тщательно мыть руки с мылом.

Иван Прокофьев напомнил, что в настоящее время вакцины против Covid-19 нет. Чаще всего инфекция проявляется повышенной температурой, кашлем, заложенностью носа, диареей. В случае появления признаков заболевания врач порекомендовал незамедлительно обратиться за помощью как взрослым, так и детям.

Ранее информагенство публиковало интервью с Иваном Прокофьевым, в котором он рассказал, насколько тяжело дети переносят коронавирус, каковы первые симптомы, на которые должны обратить внимание родители, и как уберечь своего ребенка от вируса. Почитать можно здесь.