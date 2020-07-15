В Пензе не будет воды на пяти улицах

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15 июля пресс-служба «Горводоканала» рассказала об очередных отключениях холодной воды.
Подача ресурса прервется по следующим адресам:
- пр. Победы 98-120;
- ул. Овощная (частично);
- з-д Электромеханика;
- ул. Энгельса (частично);
- пр. Строителей, 152,154,15;
- 1-й пр. Лобачевского,8.Отключение производится в связи с производством аварийно-восстановительных работ.