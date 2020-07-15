В Пензе первый самолет нового авиаперевозчика встретят водной аркой

Директор пензенского аэропорта Юрий Осколков поделился с информагентством эксклюзивной информацией о том, что в регион заходит один из крупнейших российских авиаперевозчиков, а также рассказал, как в областном центре будут встречать первый самолет.

«Аэрофлот» заходит в Пензенский регион, он будет выполнять рейсы в Москву на воздушном судне Sukhoi Superjet 100. Самолет будет летать семь дней в неделю, из «Шереметьево» в Пензу и обратно. Время прилета в Пензу – 11:10, вылета из нашего города – 11:55», - рассказал он журналистам «Пенза-Пресс».

Также Юрий Иванович сообщил о том, что по авиационной традиции в эту субботу, 18 июля нового перевозчика будут встречать водной аркой.

«Это новый для Пензы перевозчик, он никогда не летал к нам в постсоветское время. Будем сотрудничать с ними, в дальнейшем они намерены увеличить количество и рейсов, и направлений. Пока начинаем с одного в день», - добавил он.

Ранее Юрий Осколков прокомментировал ИА «Пенза-Пресс» информацию о том, что якобы покидает пост главы пензенского аэровокзала. Он подтвердил, что написал заявление, но не об увольнении, как сообщили в некоторых СМИ региона, а лишь на отпуск.