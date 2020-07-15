Анна Кузнецова необычно поздравила дочку с днем рождения

В праздничный день омбудсмен обратилась к имениннице в своем Instagram‑аккаунте.

«Кто в нашей семье никогда не лезет за словом в карман? Кто имеет свое философское суждение по всем вопросам мироустройства? Кто кудрявый и оптимистичный? Кто добрый и колючий одновременно? Кто в восторге от маленьких детей, учит марки машин, играет на саксофоне, любит мотоциклы, борьбу и собак? И у кого сегодня день рождения? Да, это наша Дарья! 12 лет! С днем рождения, доченька!» - написала она.

Подписчики присоединились к поздравлению и пожелали девочке здоровья, счастья и исполнения всех желаний.

Напомним, в семье Анны Кузнецовой растет семеро детей. О рождении самого младшего сына стало известно в мае.