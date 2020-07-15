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15.07.2020г.
Участники форума «iВолга» пообщаются с главами регионов «на равных»

Участники форума «iВолга» пообщаются с главами регионов «на равных»

Ср, 15.07.20 16:20
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В Пензенской области, как и в других регионах ПФО, готовятся к старту сразу двух общественных проектов – молодежному форуму «iВолга» (18+) и фестивалю стрит-арта «ФормART» (16+).

14 июля заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев обсудил подготовку к этим мероприятиям в режиме онлайн-конференции. Он напомнил, что в связи с эпидемиологической обстановкой форум «iВолга» в пройдет в онлайн-формате с 24 по 28 августа. На специальной интернет-платформе организуют образовательные, проектные и культурно-досуговые программы.

Заместитель полпреда отметил, что ключевыми направлениями работы образовательной программы станут четыре виртуальные смены: «Наша Победа», «Мой бизнес», «Наука и цифровые технологии» и «Территория для жизни». К участию заявились 2 тыс. человек. Грантовый фонд окружного конкурса проектов в этом году составит более 10 млн рублей.

«В последний день форума, 28 августа, запланировано проведение пленарной дискуссии с молодежью округа в формате «диалог на равных». По инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова к участию в мероприятии приглашены главы регионов округа», - отметили в пресс-центре областного правительства.

Кроме того, на совещании обсудили новый окружной проект - фестиваль стрит-арта «ФормART», который стартовал 7 июля. Он направлен на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды в регионах округа.

«В настоящее время идет первый этап, и до 7 августа мы ожидаем от потенциальных участников заявки с работами. Для этого создан специальный сайт проекта formartpfo.ru, где каждый желающий может узнать полную информацию об условиях участия и направить заявку. Впереди еще презентационный и финальный этапы. Фото и видео процесса создания работ на объектах городской среды будут размещены на сайте проекта», – подчеркнул Олег Машковцев.

Финалисты конкурса смогут воплотить свои художественные замыслы на стенах известных зданий в каждом регионе округа. Также для призеров предусмотрены денежные гранты на дальнейшее развитие творчества в размере от 50 до 100 тыс. рублей. Победителя определят на общественном голосовании в сентябре.

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15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
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26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
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