В Пензенском районе в ДТП пострадали пенсионер и два парня

В пензенском управлении ГИБДД рассказали об аварии, в которой пострадали несколько человек.

По данным ведомства, 14 июля около 18:10 на дороге «Ленинский Лесхоз – Богословка» столкнулись «пятнадцатая» под управлением 73-летнего водителя и грузовик, за рулем которого ехал 57-летний мужчина. В результате аварии большегруз перевернулся. Двух парней 21 и 23 лет, которые ехали на нем, отпустили после оказания помощи, а водителя легковушки госпитализировали.

По факту случившегося проводят проверку.