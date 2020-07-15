В Пензенском районе в ДТП пострадали пенсионер и два парня

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В пензенском управлении ГИБДД рассказали об аварии, в которой пострадали несколько человек.
По данным ведомства, 14 июля около 18:10 на дороге «Ленинский Лесхоз – Богословка» столкнулись «пятнадцатая» под управлением 73-летнего водителя и грузовик, за рулем которого ехал 57-летний мужчина. В результате аварии большегруз перевернулся. Двух парней 21 и 23 лет, которые ехали на нем, отпустили после оказания помощи, а водителя легковушки госпитализировали.
По факту случившегося проводят проверку.