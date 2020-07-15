В Пензе проверили, соблюдают ли в гостиницах меры Covid-19

В Пензе проверили, как гостиничный бизнес соблюдает постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности».

О рейде сообщили в пресс-службе администрации города. В состав комиссии вошли представители управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства, специалисты областного управления Роспотребнадзора, управления по делам ГОЧС г. Пензы и администрации Ленинского района. Они посетили 10 объектов на улицах Бекешской и Кирова.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, руководителям гостиниц необходимо ежедневно измерять температуру бесконтактным способом у постояльцев, организовать возможность бронирования через интернет, оформления заселения и выезда .

«По-прежнему актуальны рекомендации по использованию масок и перчаток для сотрудников, установка защитных экранов и разметки на полу. Регулярной дезинфекции подлежат ключи, поручни, дверные ручки и прочие контактные поверхности. Питание гостей должно быть организовано с соблюдением принципов социального дистанцирования», - подчеркнули в пресс-службе.

Также в гостиницах проверили соблюдение правил пожарной безопасности.