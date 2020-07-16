Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы

В последнее время в регионе появляется все больше талантливой и независимой молодежи: они открывают свое дело, вносят вклад в развитие общества и культуры. Истории трех успешных молодых людей из Пензы доказывают, что возраст – не помеха для исполнения своей мечты.

В свои 16 лет Даниэль Фомичев является владельцем швейного производства и основателем бренда одежды. Путь к своему успеху пензенец начал в 13 лет и сейчас, несмотря на свой юный возраст, является наставником для молодых людей, которые хотят открыть свое дело.

Идея заняться предпринимательством пришла Даниэлю, когда его друг купил себе новый телефон и попросил помочь ему с покупкой защитного стекла.

«Я решил попробовать попросить в магазине мобильных аксессуаров хорошую скидку, они согласились, а разницу с покупки я оставил себе. Тогда я понял, что хочу зарабатывать деньги с помощью своей предприимчивости, и у меня это получилось», - делится он.

Даниэлю удалось договориться с тем магазином: ему продавали товар со скидкой, он же, в свою очередь обеспечивал им большой товарооборот.

В 14 лет молодому человеку захотелось чего-то нового.

«Я начал изучать новые области, которые меня заинтересовали бы. Я посетил мероприятие для молодых предпринимателей, вдохновился и понял, что хочу запустить свою линию одежды», - рассказал парень.

Даниэль нашел поставщика бланковой одежды и человека, который помог печатать принты и надписи на вещах, спустя два месяца это начало приносить парню неплохой доход. А позже - познакомился с человеком, с которым они вместе решили открыть швейное производство. Часть денег пришлось взять в долг, без сложностей не обошлось, но мотивация у молодых людей была сильнейшая. Ребята закупили оборудование, нашли персонал и начали работу.

«На данный момент мы активно работаем: производство развивается, покупателей становится все больше», - отметил Даниэль.

Сейчас у Даниэля есть онлайн-магазин, активно ведутся профили в социальных сетях, а в этом месяце состоится открытие первого шоурума в Пензе. В перспективе цель юного предпринимателя – создание франшизы.

Помимо производства одежды, Даниэль занимается наставничеством молодых ребят.

«Я понял, что мне есть о чем рассказать начинающим молодым предпринимателям. За моей спиной, несмотря на возраст, - большой опыт в товарном бизнесе, множество мероприятий и форумов, которые, в свою очередь, очень вдохновляют и мотивируют меня. К сожалению, ребятам часто не хватает силы воли, они боятся начать что-то новое, я помогаю им поверить в себя на своем примере, провожу тренинги, всегда нахожусь с ними на связи и знаю, что у них все обязательно получится!» - считает молодой человек.

Восемнадцатилетней Кристине Гуценович может позавидовать любая девушка. Не так давно Кристина открыла онлайн-магазин корейской косметики. Кроме этого, девушка профессионально занимается танцами, развивает свой блог в Instagram и поступает в университет на специальность «Журналистика».

Кристина долго не задумывалась над областью деятельности.

«Мне всегда была близка сфера красоты, я обожаю косметику, и уход за кожей стал для меня постоянным и обязательным занятием. Я люблю красоту, сияющие глаза и улыбки девушек, и мой магазин помогает создавать это», - пояснила девушка.

Мама Кристины сразу поддержала эту идею и помогла дочери открыть свое дело.

Выбор девушки был именно в пользу корейской косметики.

«Во-первых, я очень люблю животных, а корейская косметика – один из немногих продуктов, которые не тестируются на них. Во-вторых, она очень эффективная и относительно недорогая, это отличный пример соотношения цены и качества», - рассказала Кристина.

На данный момент магазин работает в режиме онлайн и успешно продвигается в Instagram. Такой формат очень удобен, так как позволяет работать с клиентами из других городов.

Магазин корейской косметики Кристине удалось раскрутить довольно быстро: основная часть аудитории – подписчики с личной страницы, где девушка активно развивает блог о принятии себя и саморазвитии. Часть клиентов принесли розыгрыши от магазина, которые периодически проводятся на странице.

Кристина признается, что все совмещать сложно.

«Иногда у меня бывают срывы, эмоциональные порывы, когда я плачу и хочу все бросить, но потом я вспоминаю, сколько уже пройдено, и понимаю, что останавливаться ни в коем случае нельзя. Я привыкла к такому темпу жизни, стараюсь и хочу стараться еще больше, когда вижу хороший результат», - поделилась она.

Кристине нравится такой активный образ жизни, по ее мнению, так гораздо интереснее и увлекательнее жить.

Успешное дело – это не всегда бизнес, продажи и цель получить выгоду. В свои 24 года Максим Горло – успешный руководитель и хореограф школы танцев в Мокшане. Она была открыта 28 августа 2018 года, количество зрителей тогда превысило 5000 человек.

За почти два года существования воспитанники уже смогли занять призовые места на престижных соревнованиях всероссийского и международного уровней. Школа танцев входит в состав Всероссийской танцевальной организации (ОРТО), у каждого участника коллектива есть личная карточка и паспорт танцовщика. Воспитанники школы стали победителями на соревнованиях по уличным танцам в Москве, Тамбове, Пензе, Саратове, Саранске, Рязани, Санкт-Петербурге. Если бы не ситуация с Covid-19, то юниорская команда из девяти парней, которая в январе 2020 года стала победителем на соревнованиях в Москве, должна была отправиться в Америку для отборов.

По образованию Максим – учитель литературы, но он понял, что работа в школе его не привлекает.

«Я всегда любил общаться с детьми, быть с ними на одной волне. В школе работал, но понял, что это не мое. Но мое образование помогло мне во многом при открытии школы, как минимум, находить подход к каждому, рассуждать, принимать правильные решения здесь и сейчас. Что бы кто ни говорил, я считаю, что высшее образование меняет твое мышление, ты становишься взрослее и мудрее», - рассказал он.

До открытия танцевальной школы Максим уже работал в области культуры, имел навыки, необходимые в этой сфере. Молодой человек признается, что идея открыть школу появилась очень спонтанно.

«Ехал с мамой, рассказал ей, что хочу лет через пять открыть свою школу, на что она ответила: "Почему через пять? Чего ждать?" После этих слов в моей голове как будто тумблер повернулся», - признался парень.

Уже через пять дней после разговора с мамой Максим открыл ИП, нашел помещение, заказал оборудование, и через месяц открылась школа танцев.

«Я 24/7 на работе, вкладываю туда все. Если расслабиться хотя бы на минуту, можно многое упустить. Групп много, 300 воспитанников от 3 до 68 лет, и заинтересовать надо всех», - отмечает молодой человек.

Несмотря на такую нагрузку, Максим не боится трудностей.

«Всегда были, есть и будут трудности. Но когда ты о них не думаешь и не замечаешь, то кажется, как будто их и нет. На самом деле все просто: есть проблема - решаешь ее здесь и сейчас и двигаешься дальше», - сказал он.

Максим своим примером доказал, что никогда не бояться, нужно идти и делать, не получится с первого раза - получится со второго.

«Сейчас век возможностей, тебе доступно абсолютно все. Глупо упускать момент, надо брать от жизни по максимуму. Многие думают: "Я так не смогу, у меня не получится". А по факту, чем ты хуже? У тебя тоже голова, две руки, две ноги. В чем проблема? Каждый человек в чем-то лучше другого. Так было, есть и будет», - подчеркнул парень.

Текст Олеси Гараниной