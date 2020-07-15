Пензенская область – в лидерах среди регионов по надою молока

Пензенскую область отметили среди лучших регионов, в которых высокие показатели по надою молока с одной коровы за сутки.

В пресс-службе Минсельхоза России сообщили оперативные результаты работы отрасли животноводства. Так, на 6 июля в стране суточный объем реализации молока сельхозорганизациями составил 51,5 тыс. тонн, что на 5,4% (2,7 тыс. тонн) больше аналогичного периода прошлого года. Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,64 кг, что на 1,09 кг больше, чем годом ранее.

По данным пресс-центра облправительства, предприятия Пензенской области отмечены в лидерах страны по производственному показателю среднего надоя молока. Также в списке лучших отмечены Ленинградская, Калининградская, Липецкая, Кировская, Владимирская, Вологодская, Белгородская, Калужская, Воронежская, Тульская, Ярославская, Свердловская, Архангельская, Рязанская, Московская, Тюменская, и Сахалинская области, Краснодарский край, республики Крым, Мордовия, Марий Эл и Карелия.

«В этих регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову», - резюмировали в федеральном ведомстве.