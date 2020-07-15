Пензенские абоненты Tele2 возвращаются в центр города

Tele2 определила городские локации, в которых абоненты из Пензы пользуются услугами высокоскоростного мобильного интернета активнее всего. В конце июня выросла нагрузка на базовые станции в центре города, а также в местах расположения торговых центров и в районе Олимпийского парка. При этом после значительного всплеска стабилизируется потребление трафика в спальных районах.

В связи с постепенным снятием ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, Tele2 зафиксировала перераспределение трафика в сети и определила базовые станции в Пензе, на которые приходится наибольшая нагрузка. Самой «качающей» по-прежнему остается базовая станция в Первомайском районе, в зоне ее покрытия располагается Пензенский государственный университет. Несмотря на снижение нагрузки на 12% по сравнению с апрелем, через этот технический объект ежедневно проходит самый большой объем интернет-трафика.

В июне абоненты Tele2 стали больше времени проводить в центре Пензы. Горожане постепенно начали возвращаться в деловые части города и посещать торговые центры. Так, значительно выросло потребление интернет-трафика на улице Кирова. Например, через базовую станцию, которая позволяет быть на связи посетителям ТЦ «ЦУМ», проходит на 72% больше трафика в сравнении с апрелем. Наибольший всплеск активности интернет-пользователей в сети Tele2 пришелся на объект связи, расположенный в районе ТРЦ «Высшая лига»: в июне количество скачанных гигабайтов здесь увеличилось в 6 раз. Базовая станция, обслуживающая Олимпийский парк, также оказалась одной из самых востребованных у горожан, объем используемого в этом районе интернета вырос более чем в 2,5 раза.

В начале периода всеобщей самоизоляции интернет-трафик в сети Tele2 из центра города переместился в спальные районы, однако сейчас показатели стабилизируются. Спрос на гигабайты в жилых секторах постепенно снижается. Также значительное снижение активности абонентов наблюдается в местах расположения корпусов университетов, там потребление интернета уменьшилось в среднем на 49% по сравнению с апрелем.