Пензенские абоненты Tele2 возвращаются в центр города

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В связи с постепенным снятием ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, Tele2 зафиксировала перераспределение трафика в сети и определила базовые станции в Пензе, на которые приходится наибольшая нагрузка. Самой «качающей» по-прежнему остается базовая станция в Первомайском районе, в зоне ее покрытия располагается Пензенский государственный университет. Несмотря на снижение нагрузки на 12% по сравнению с апрелем, через этот технический объект ежедневно проходит самый большой объем интернет-трафика.
В июне абоненты Tele2 стали больше времени проводить в центре Пензы. Горожане постепенно начали возвращаться в деловые части города и посещать торговые центры. Так, значительно выросло потребление интернет-трафика на улице Кирова. Например, через базовую станцию, которая позволяет быть на связи посетителям ТЦ «ЦУМ», проходит на 72% больше трафика в сравнении с апрелем. Наибольший всплеск активности интернет-пользователей в сети Tele2 пришелся на объект связи, расположенный в районе ТРЦ «Высшая лига»: в июне количество скачанных гигабайтов здесь увеличилось в 6 раз. Базовая станция, обслуживающая Олимпийский парк, также оказалась одной из самых востребованных у горожан, объем используемого в этом районе интернета вырос более чем в 2,5 раза.
В начале периода всеобщей самоизоляции интернет-трафик в сети Tele2 из центра города переместился в спальные районы, однако сейчас показатели стабилизируются. Спрос на гигабайты в жилых секторах постепенно снижается. Также значительное снижение активности абонентов наблюдается в местах расположения корпусов университетов, там потребление интернета уменьшилось в среднем на 49% по сравнению с апрелем.