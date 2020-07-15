Пензенские многодетные семьи за полгода получили более 319 млн

В Пензенской области семьям выплатили ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

По данным пресс-службы регионального минтруда, деньги получила 5 371 многодетная семья.

Отмечается, что органы социальной защиты населения назначают пособия в случае, если среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 20 682 рублей. В текущем году размер выплаты – 9 817 рублей. Общая сумма средств, направленных на пособие третьим и последующим детям, за полгода составила 319,8 млн рублей, из которых 294,3 млн – федеральные деньги, 25,5 млн рублей – региональные.

Выплата входит в региональный проект «Финансовая поддержка при рождении детей в Пензенской области» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ.