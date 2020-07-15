Авиаперелеты между Россией и Турцией возобновлены

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Авиарейсы между Россией и Турцией официально разрешены с 15 июля.
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на агентство Anadolu и Минтранс Турции, разговор между представителями двух ведомств прошел минувшей ночью. Официальных комментариев от российской стороны пока не поступало.
Ранее представитель одной из крупнейших авиакомпании в Турции рассказал, что авиасообщение между странами возобновится 1 августа.
Между тем, по информации телеканала, авиаперелеты внутри России бьют все рекорды. Так, объем бронирований на рейсы в Сочи и Симферополь увеличился вдвое по сравнению с июлем прошлого года.