Авиаперелеты между Россией и Турцией возобновлены

Авиарейсы между Россией и Турцией официально разрешены с 15 июля.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на агентство Anadolu и Минтранс Турции, разговор между представителями двух ведомств прошел минувшей ночью. Официальных комментариев от российской стороны пока не поступало.

Ранее представитель одной из крупнейших авиакомпании в Турции рассказал, что авиасообщение между странами возобновится 1 августа.

Между тем, по информации телеканала, авиаперелеты внутри России бьют все рекорды. Так, объем бронирований на рейсы в Сочи и Симферополь увеличился вдвое по сравнению с июлем прошлого года.