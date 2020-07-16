Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень

Промышленная сфера в области активно развивается и это приводит к тому, что продукция регионального производства выходит на качественно новый уровень. Одно из направлений, в котором особенно преуспела Пенза, – разработка и модернизация авиационных тренажеров. Речь пойдет о компании, сотрудники которой трудятся в регионе, создают продукцию, которая востребована не только в России, но и за рубежом. ООО «ЭСВО» – организация, занимающаяся разработкой, производством и модернизацией учебно-тренировочных средств.

Журналист информагентства Юлия Кадникова пообщалась с первым заместителем генерального директора, главным конструктором компании ООО «ЭСВО» Александром Васильевым, который рассказал, как пензенцы добились успеха в тренажеростроительной отрасли.

Как развивалось пензенское тренажеростроение

Александр Васильев рассказал, что основу производственного потенциала пензенского обособленного подразделения фирмы ООО «ЭСВО» (г.Санкт-Петербург) составляют специалисты с большим опытом в разработке, модернизации, обслуживании тренажерной техники. Из них большинство имеет практический опыт работы в тренажерной тематике 30 и более лет.

«Изначально производством и созданием авиационных тренажеров в Пензе занимались ППО «ЭРА» и ОАО «ПКБМ». Однако непростая экономическая ситуация, сложившаяся в стране в начале 2000-х, пагубно повлияла на дальнейшее развитие организаций. На сегодняшний день функции разработчика авиационных тренажеров, а также подлинники конструкторской документации обоих предприятий переданы компании ООО «ЭСВО», таким образом вновь поднят флаг пензенского тренажеростроения», – пояснил Александр Геннадьевич.

Главный конструктор также отметил, что заниматься восстановлением производства авиационных тренажеров весьма непросто, столкновений с трудностями не избежать, однако благодаря всесторонней помощи правительства Пензенской области, в частности, благодаря поддержке губернатора Ивана Белозерцева организации ООО «ЭСВО» удалось развить тренажеростроительную отрасль в регионе.

За время своего существования компания ООО «ЭСВО» смогла достичь значительных успехов. Так, сегодня организация служит центром научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Деятельность же самого предприятия сосредоточена на разработке, модернизации и сервисном обслуживании учебно-тренировочных средств, в рамках государственных контрактов по обеспечению гособоронзаказа. Стоит отметить и тот факт, что ООО «ЭСВО» всячески способствует созданию возможности для достойной работы – в пензенском обособленном подразделении трудятся 120 человек.

«В настоящий момент в эксплуатации у Министерства обороны находятся 63 действующих авиационных тренажера пензенского производства, которые мы сейчас обслуживаем, модернизируем, совершенствуем. География нашего производства не ограничивается Россией – за границей тоже используются тренажеры, произведенные на пензенской земле. В частности, мы занимались восстановлением работоспособности тренажеров в Алжире, Азербайджане, республике Беларусь переговоры же ведутся со многими странами – это и Иран, и Индия, и Китай», – уточнил заместитель генерального директора.

Особенности пензенских авиатренажеров и их разновидности

Александр Васильев отметил, что пензенские авиационные тренажеры производятся с соблюдением всех нормативных документов. Каждая единица продукции выпускается на основе летно-технических характеристик воздушных судов.

«Сейчас тренажеростроительных фирм – большое количество, однако соответствие стандартам производимой ими продукции остается под вопросом. Продукция же нашей фирмы имеет полный комплект документации для серийного производства, проходит все требуемые испытания до поставки в эксплуатацию. В нашем архиве хранится около восьми тонн документации по ранее выпущенным тренажерам и исходная информация по самолетам. Вся эта информация, конечно, оцифрована, но первоисточники мы все равно храним», – пояснил Александр Васильев.

Журналисту информагентства «Пенза-Пресс» удалось увидеть некоторые тренажеры.

Один из них – пилотажный тренажер, который представляет собой полную копию кабины определенного типа воздушного судна с системой визуализации закабинной обстановки, органами управления, имитаторами кресел членов экипажа. Благодаря данному тренажеру будущим летчикам предоставляется возможность получить навыки в технике пилотирования воздушного судна в полном объеме их функциональных обязанностей, включая приобретение квалификации в управлении транспортным судном в различных штатных и внештатных ситуациях.

Еще одна разновидность – комплексный тренажер на подвижной платформе. Он полностью воспроизводит органы управления воздушным судном и предельно точно передает физические ощущения пилотирования.

Также в цехе стоял комплексный тренажер для тренировки экипажа воздушного судна, позволяющий осуществить отработку специфических задач обучения.

Кроме того, журналисту показали кабину комплексного тренажера, выполняющую задачи обучения пилотов вертолетов. Изделие выглядит, как кабина воздушного транспорта с органами управления и имитаторами приборов.

«Многие фирмы производят тренажеры самостоятельно, но системы подвижности закупаются импортные, ООО «ЭСВО» разрабатывает их самостоятельно, у нас полностью отечественное производство. По своим параметрам наша техника не уступает зарубежным аналогам. Окончательная сборка изделия происходит, в основном, на местах эксплуатации, потому что техника довольно громоздкая», – уточнил Александр Васильев.

Чего достигла пензенская промышленность

Стоит отметить, что промышленность занимает ведущее положение в экономике области. На ее долю приходится около 25% валового регионального продукта и обеспечивается около половины налоговых поступлений.

В 2019 году индекс промышленного производства составил 105,2%, что обеспечило Пензенской области второе место среди регионов ПФО, при этом темп роста сложился выше, чем в среднем по Российской Федерации (102,4%) и ПФО (103%). Кроме того, в 2019 году отгружено пензенской продукции на 248,9 млрд рублей.

На этом успехи области не заканчиваются: в рамках реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» к 2024 году планируется в два раза увеличить объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции по сравнению с 2017 годом и достичь показателя в 359 млн долларов США.