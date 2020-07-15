В Сердобске установят трехметровый парашют ко Дню десантника

В Пензенской области появится еще один памятник.

Сердобские энтузиасты установят трехметровый парашют к 90-летию со дня образования десантных войск. Об этом стало известно из сообщения новостной странички в соцсети Instagram.

Монумент планируют установить в сквере возле молодежного дома культуры, где добровольцы уже расчистили будущую стройплощадку.

«Компания сердобчан, чьим «опознавательным знаком» являются неизменные тельняшки, ежегодно собирается 2 августа, чтобы отметить свой профессиональный праздник. В честь юбилея «войск Дяди Васи» десантники решили сделать подарок себе и городу», - пояснили в посте.

Владимир Мишутин, Алексей Матвеев, Сергей Емлевский и их товарищи планируют воплотить свою задумку в жизнь ко 2 августа.