В Сердобске установят трехметровый парашют ко Дню десантника

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В Пензенской области появится еще один памятник.
Сердобские энтузиасты установят трехметровый парашют к 90-летию со дня образования десантных войск. Об этом стало известно из сообщения новостной странички в соцсети Instagram.
Монумент планируют установить в сквере возле молодежного дома культуры, где добровольцы уже расчистили будущую стройплощадку.
«Компания сердобчан, чьим «опознавательным знаком» являются неизменные тельняшки, ежегодно собирается 2 августа, чтобы отметить свой профессиональный праздник. В честь юбилея «войск Дяди Васи» десантники решили сделать подарок себе и городу», - пояснили в посте.
Владимир Мишутин, Алексей Матвеев, Сергей Емлевский и их товарищи планируют воплотить свою задумку в жизнь ко 2 августа.